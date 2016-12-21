Відповідальність за вбивство посла РФ в Туреччині взяли сирійські бойовики

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Середа, 21 грудня 2016, 14:10

Відповідальність за вбивство посла Росії в Туреччині Андрія Карлова взяла на себе сирійська озброєна коаліція "Джейш аль-Фатха".

Про це з посиланням на поширену бойовиками заяву заявив іранський телеканал "Ас-Сумарія", повідомляє "Медуза".

Вбивство Карлова, йдеться в заяві, є "першою помстою за жінок, дітей і старих з Алеппо, а також за кров мусульман, що проливається по всьому світу".

Озброєна коаліція "Джейш аль-Фатха", повідомляє іранський телеканал, була створена в 2015 році в провінції Ідліб угрупованнями, воюючими з сирійськими урядовими військами.

Видання зазначає, що підтвердити автентичність заяви "Джейш аль-Фатха" у даний момент не видається можливим.

Як відомо, Карлов був убитий 19 грудня в мистецькій галереї в Анкарі, де він був присутній на відкритті виставки. Посла застрелив 22-річний поліцейський Мевлют Алтинташ. Після пострілів він вигукував ісламські гасла і назвав свої дії помстою за Алеппо.

Алтинташа застрелили турецькі поліцейські.

Теми: Туреччина Сирія убивство
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IP: 194.44.160.---Семенен21.12.2016 14:28
Щось дуже заяви тих сирійців схожі на ФСБшні... Вбив москаля може і патріот, а заслугу (і найголовніше МОТИВАЦІЮ) явно писано в кремлі... Та ще і іранський канал...
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