МВС відмовляється розкривати імена нагороджених зброєю в 2015-2016

Міністерство внутрішніх справ не розкрило імена та прізвища осіб, нагороджених іменною зброєю, в період з 2015 року по лютий 2016 року.

Про це йдеться в наданому за рішенням суду документі МВС, передають Українські новини.

Згідно з документом, за вказаний період видано 417 наказів про заохочення відомчою відзнакою МВС "вогнепальна зброя" 417 осіб.

При цьому у графі одержувача скрізь значиться одне і те ж слово "особа", а в графі тип зброї - "пістолет".

І тільки в одній графі вказані дата і номер наказу.

Раніше Вищий адмінсуд підтвердив протиправність відмови МВС надати перелік нагороджених іменною зброєю осіб в 2014-2015 роках.

Крім того, міністерство внутрішніх справ відмовилося повідомити інформацію про наявність у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова нагородної зброї.