МВС відмовляється розкривати імена нагороджених зброєю в 2015-2016
Міністерство внутрішніх справ не розкрило імена та прізвища осіб, нагороджених іменною зброєю, в період з 2015 року по лютий 2016 року.
Про це йдеться в наданому за рішенням суду документі МВС, передають Українські новини.
Згідно з документом, за вказаний період видано 417 наказів про заохочення відомчою відзнакою МВС "вогнепальна зброя" 417 осіб.
При цьому у графі одержувача скрізь значиться одне і те ж слово "особа", а в графі тип зброї - "пістолет".
І тільки в одній графі вказані дата і номер наказу.
Раніше Вищий адмінсуд підтвердив протиправність відмови МВС надати перелік нагороджених іменною зброєю осіб в 2014-2015 роках.
Крім того, міністерство внутрішніх справ відмовилося повідомити інформацію про наявність у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова нагородної зброї.
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