Рада збільшила розмір грошей на відрядження для нардепів

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Середа, 21 грудня 2016, 14:31

Верховна Рада збільшила розмір добових виплат для депутатів, які перебувають у відрядженнях за кордоном до 80 євро за офіційним обмінним курсом гривні.
 
Про це пише в Facebook депутат фракції "Народний фронт" Андрій Кірш.

Відповідна поправка його авторства була врахована в проекті закону №5368 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату, прийнятий Радою в ніч на 21 грудня.

"Однією з причин голосування "за" стало те, що нарешті врахована моя поправка щодо відрядження за кордон: було до 40 € за добу в залежності від мінімальної зарплати, стало – 80 € на добу без прив'язки до мінімальної", – пише Кірш.

"Це відшкодовується без податку і без підтвердження – понад підтверджених витрат на транспорт і житло. Тепер нашим відрядженим не соромно їздити за кордон і не треба платити 18% за харчування понад 40 € на добу. Я боровся за це близько року", – зазначив депутат .

Як повідомлялося, в "бюджетну" ніч на 21 грудня Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон, який передбачає створення Фінансової поліції і єдиного реєстру ПДВ.
Українська правда

Теми: Верховна Рада
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