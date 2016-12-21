Рада збільшила розмір грошей на відрядження для нардепів

Верховна Рада збільшила розмір добових виплат для депутатів, які перебувають у відрядженнях за кордоном до 80 євро за офіційним обмінним курсом гривні.



Про це пише в Facebook депутат фракції "Народний фронт" Андрій Кірш.



Відповідна поправка його авторства була врахована в проекті закону №5368 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату, прийнятий Радою в ніч на 21 грудня.



"Однією з причин голосування "за" стало те, що нарешті врахована моя поправка щодо відрядження за кордон: було до 40 € за добу в залежності від мінімальної зарплати, стало – 80 € на добу без прив'язки до мінімальної", – пише Кірш.



"Це відшкодовується без податку і без підтвердження – понад підтверджених витрат на транспорт і житло. Тепер нашим відрядженим не соромно їздити за кордон і не треба платити 18% за харчування понад 40 € на добу. Я боровся за це близько року", – зазначив депутат .



Як повідомлялося, в "бюджетну" ніч на 21 грудня Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон, який передбачає створення Фінансової поліції і єдиного реєстру ПДВ.

Українська правда