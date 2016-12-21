Суд не призначив Охендовському мільйонну заставу
Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення не призначати заставу на суму 1 млн 291 тисячу гривень, про яку просив Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, голові ЦВК Михайлу Охендовському.
Про це передає кореспондент "Української правди" у середу з приміщення суду.
Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Віталій Українець.
"Клопотання (детективів НАБУ, погоджене прокурором САП -ред) про застосуванння міри запобіжного заходу у вигляді застави задовільнити частково", – зазначив суддя.
"Застосувати до Охендовського Михайла запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, яке діятиме до 13 лютого 2017 року", – додав суддя.
Українець пояснив, що Охендовський повинен з'являтися до суду за викликом, а також повідомляти про зміну свого місця перебування за межами Києва.
Водночас закордонного паспорту в Охендовського не відібрали.
У свою чергу прокурор Володимир Кривенко зазначив, що САП оскаржуватиме це рішення в апеляційному суді.
Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотала у Солом`янському райсуді Києва про обрання Охендовського запобіжного заходу у вигляді застави розміром 1 мільйона 291 тисячі гривень.
13 грудня стало відомо, що Охендовському вручили повідомлення про підозру просто в аеропорту "Бориспіль".
Детективи Національного антикорупційного бюро й прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році нібито за дорученням членів Партії регіонів і за кошти цієї політсили 6 разів їздив за кордон, аби переконати світ у демократичності виборчого процесу в Україні.
За словами керівника САП Назара Холодницького, документи "чорної бухгалтерії" підтверджують 4 випадки отримання Охендовським готівки в офісі Партії регіонів у Києві на загальну суму 16 734 долари США.
Сам Охендовський називає кримінальне провадження сфабрикованим.
Роман Кравець, Валентина Романенко, УП
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