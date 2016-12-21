Хай ця країна горить вогнем: Червоненко розлютився, що не стане губернатором

Колишній губернатор Запорізької області та міністр транспорту часів Ющенка Євген Червоненко вважає, що саме він мав перемогти в конкурсі на посаду губернатора Одеської області.

Дізнавшись про свою поразку в конкурсі, Червоненко розлютився, повідомляє 24 канал.

"Хай ця країна горить у вогні. Я ще зароблю, якщо я їй непотрібен", - сказав розгніваний Червоненко, виходячи з приміщення, де проходив конкурс.

"Кажуть не вистачає балів. Я за країну засмучений. Не в цій ситуації визначається, чи я правильно знаю закони. Це смішно. Є юридична служба, є апарат", - сказав Червоненко.

На запитання журналістів, на скільки питань він відповів, Червоненко сказав: На всі. На уточнення, скільки правильних відповідей він дав, додав: "Більше половини".

Як відомо, конкурс на посаду голови Одеської ОДА закінчився у вівторок, 20 грудня, перемогу отримав Максим Степанов, який є директором держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна".