Порошенко й Кононенко вночі приїхали до СБУ

Кортеж президента Петра Порошенка пізно ввечері помітили біля воріт будівлі Служби безпеки України на Володимирській у Києві.

Про це написав журналіст Михайло Ткач у facebook.

За його спостереженнями, туди ж від будівлі уряду перемістилася машина, якою користується депутат президентської фракції Ігор Кононенко.

"А тепер президент і Кононенко приїхали в СБУ. Тільки що бачив як заїжджав президентський кортеж в ворота на Володимирській", - повідомив він.

Ткач підтвердив фотографіями й відео, що біля будівлі СБУ також припарковано автомобіль, на якому їздить заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко.

О 23.40 автомобіль Кононенка стояв біля Кабінету міністрів, повідомив журналіст.