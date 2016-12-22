Порошенко й Кононенко вночі приїхали до СБУ

66940 переглядів
6
Четвер, 22 грудня 2016, 01:56

Кортеж президента Петра Порошенка пізно ввечері помітили біля воріт будівлі Служби безпеки України на Володимирській у Києві.

Про це написав журналіст Михайло Ткач у facebook.

За його спостереженнями, туди ж від будівлі уряду перемістилася машина, якою користується депутат президентської фракції Ігор Кононенко.

"А тепер президент і Кононенко приїхали в СБУ. Тільки що бачив як заїжджав президентський кортеж в ворота на Володимирській", - повідомив він.

Ткач підтвердив фотографіями й відео, що біля будівлі СБУ також припарковано автомобіль, на якому їздить заступник глави фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко.

О 23.40 автомобіль Кононенка стояв біля Кабінету міністрів, повідомив журналіст.

Теми: Порошенко Кононенко СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко помилував 9 засуджених 21 грудня 2016, 23:00
Порошенко і Яценюк прибули до Ради - нардеп 21 грудня 2016, 02:04
Онищенко заявив, що поліграф підтвердив правдивість його звинувачень 20 грудня 2016, 16:42
powered by lun.ua
Коментарі — 6
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.57.222.---scs11122.12.2016 12:08
ray franklin:
scs111:
такі як ви це біда України
Да вы что. В том то и проблема Украины в огромном количестве ослов которыми манипулируют далеко не идеальные журналисты
ВідповістиЗ цитатою
IP: 193.170.127.---ray franklin22.12.2016 11:21
scs111:
такі як ви це біда України
ВідповістиЗ цитатою
IP: 193.170.127.---ray franklin22.12.2016 11:20
Svetlana Lyashenko:
з восьмої ранку порохоботи вже працюють, не жаліють себе
ВідповістиЗ цитатою
IP: 37.57.222.---scs11122.12.2016 09:30
Ткач прям таки случайно ехал в такси, не поленился и вернулся, ну кто тебе верит надо быть на столько ограниченным на ум что бы верить этим продажным журналистам. А по Кононенко ну он зам главы фракции БПП, и он может с кем-то встречается. Это за вашим спонсором Григоришиным невозможно отследить как он в кремль ездит, любопытному журналисту голову отобьют.
И ещё недоТеач, кал проверил уже у Кононенко?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 46.174.166.---obuhov22.12.2016 09:00
Кононенко: Не бережешь ты себя Петр Алексеевич, нагрузка у нас большая, отдохнуть тебе нада
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Гонтарева: З Приватбанку перед адміністрацією вивели 2,6 мільярда
Трамп заявив, що США повинні збільшити ядерний потенціал
Нардепи проситимуть ГПУ перевірити "нічні голосування" у Раді
Німеччина досі не повідомила, чи є українці серед загиблих в Берліні
Усі новини
Гастро-новини

Нові смачні заклади Києва

Онлайн-запис

У "Поліклініку без черг" можна зайти з "Карткою киянина"