"Фіскали" з розмахом відгуляли корпоратив – журналіст

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Четвер, 22 грудня 2016, 08:51
Дмитро Гнап

Державна фіскальна служба розкішно провела корпоративну вечірку в окремому павільйоні на київському ВДНГ.

Про це пише журналіст програми "Слідство. Інфо" Дмитро Гнап у Facebook.

"Державна фіскальна служба з розмахом зафігачила корпоратив. Зняли цілий павільйон на ВДНГ. Їдло було від "Міровой карти", – написав він.

"Розваги: шоу "Вартові мрій", виступи поп-зірок. Гуляло близько 1 тисячі працівників ДФС. Ще раз: одна тисяча гостей. Прикиньте так собі витрати", – додав Гнап.

За даними журналіста, відкривав свято особисто голова ДФС Роман Насіров.

"Усе в найкращих ненажерливих традиціях Клименка", – вважає Гнап, анонсуючи розвиток цієї теми.

"Українська правда" спрямувала інформаційний запит до Державної фіскальної служби, усно у прес-службі нічого з цього приводу сказати не змогли.

Теми: Фіскальна служба Насіров гроші бюджет
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Коментарі — 21
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IP: 173.206.105.---Milky_Man222.12.2016 16:09
"Голытьба" - это те, на кого эти твари работают и с чьих налогов воруют деньги, чтобы покупать квартиры по миллиону в Лондоне, а потом говорить, мол, пусть разберутся компетентные органы, я не буду говорить про эту квартиру. Насиров, ау, ты ещё не в тюрьме?
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IP: 195.66.156.---Olga Rushchak22.12.2016 14:18
Ті п...ри за свої не гуляють ніколи.
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IP: 213.227.214.---hobit22.12.2016 12:53
И государство хочет чтобы мы платили налоги глядя как гуляют эти твари???...
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IP: 193.17.75.---Zi_shody122.12.2016 12:09
Опять таки: "гульнули на славу..." Какими мерками меряли это? Мерками голытьбы? Они погуляли обычно, даже скромно по их меркам, и опять дали в штангу: не угодили голытьбе)))))
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IP: 193.17.75.---Zi_shody122.12.2016 12:07
Опять таки: "гульнули на славу..." Какими мерками меряли это? Мерками голытьбы? Они погуляли обычно, даже скромно по их меркам, и опять дали в штангу: не угодили голытьбе)))))
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