Справу про вбивство хлопця з "шаленого BMW" передали до суду

3405 переглядів
1
Четвер, 22 грудня 2016, 12:16

До суду передали справу поліцейського Сергія Олійника, який стріляв під час переслідування BMW у Києві.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Згідно з інформацією, слідство встановило, що патрульний поліцейський під час переслідування автомобіля, в якому перебувало 4 особи, перевищив службові повноваження та незаконно здійснив постріли з табельної зброї.

У рамках досудового розслідування Олійнику повідомили підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) та ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Справу розглядатиме Голосіївський райсуд Києва.

Як відомо, уночі 7 лютого київська патрульна поліція під час переслідування застрелила 17-річного хлопця, який у компанії трьох інших намагався втекти на BMW. 

Патрульний інспектор Сергій Олійник, який застосував зброю для затримання автомобіля-порушника в Києві, підкреслив, що випадково влучив у пасажира.

Головним винуватцем смерті підлітка прокуратура вважала водія автомобіля BMW, який був у стані наркотичного сп'яніння.

Водія BMW Ростислава Храпачевського підозрюють в опорі поліції.

Українська правда

Теми: поліція суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Києві сталася перестрілка за участю поліції 21 грудня 2016, 01:43
Поліція перевірить фірму сина Луценка після заяви Лещенка 20 грудня 2016, 16:44
На КПВВ Марїнка затримано автобус, що віз зброю до Києва 20 грудня 2016, 05:27
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 77.222.145.---ReAlex22.12.2016 15:05
Вочевидь сторона "шаленого BMW" тисне на суд щоб усю вину перевести на патрульного.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Держава поверне гроші, вкладені в Приватбанк - Шлапак
Савченко виключили з парламентської делегації в ПАРЄ
Печерський суд дозволив слідчому забрати у Путіна листи Януковича
Використання забороненої зброї на Донбасі виросло на 300% – Хуг
Усі новини
Be Very Special

Георгій Сагитов про те, чому його першим татуюванням став штрих-код пива

Досвід Британії

Як народжуються англійські принцеси