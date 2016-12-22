Депутати не будуть ухвалювати свою зарплату в четвер – Пинзеник

Верховна Рада не буде розглядати в четвер постанову про визначення зарплат народним депутатам.

Про це журналістам заявив в. о. голови регламентного комітету Ради Павло Пинзеник.

За його словами, навколо цього питання "виникають дискусії як в депутатському корпусі, так і в суспільстві, наскільки адекватним є розмір оплати заробітної плати".

"Я, напевне, буду просити голову Верховної Ради до закінчення цих консультацій перенести розгляд даного питання і вийти на голосування тоді, коли буде вже єдине розуміння щодо адекватності встановлення розміру заробітних плат", – сказав він, додавши, що низька явка депутатів у залі також не дозволить прийняти цю постанову.

Також він допустив, що запропоновані депутатські зарплати внаслідок переговорів можуть бути знижені.

Пинзеник підкреслив, що без цього документу не буде правових підстав для нарахування депутатам зарплати, тому його прийняття є необхідним.

Як відомо, депутати мають намір призначити собі зарплати на рівні від майже 26 тисяч гривень для звичайного члена комітету до 32 тисяч гривень у голови Верховної Ради.

Загалом витрати на забезпечення роботи Ради у 2017 році будуть збільшені до 1 мільярда 128 мільйонів 399 тисяч 400 гривень.

Олег Шанковський, УП