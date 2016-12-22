За добу в зоні АТО поранення отримали 11 бійців – штаб
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 11 військовослужбовців отримали поранення.
Про це на традиційному брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було, 11 наших бійців зазнали поранень", – сказав полковник.
За словами Мотузяника, цих санітарних втрат сили АТО зазнали на Світлодарській дузі внаслідок ворожих артилерійських і мінометних обстрілів.
Валентина Романенко, УП
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