Печерський суд дозволив слідчому забрати у Путіна листи Януковича

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться у володінні Адміністрації президента Росії.

Таке рішення суд ухвалив 14 грудня за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генпрокуратури України Вадима Приймачка у кримінальному провадженні щодо Віктора Януковича про державну зраду (№42016000000001594).

Слідчий хоче ознайомитися з оригіналами заяви екс-президента України від 1 березня 2014 року на ім'я президента Росії з проханням використати Збройні сили РФ на території України, а також інших звернень Віктора Януковича до Володимира Путіна за період "із 01.03.2014 року по дату проведення виїмки та вилучити їх (здійснити їх виїмку)".

Приймачок пояснив, що у провадженні виникла необхідність провести почеркознавчу експертизу належності підпису Януковичу у заяві від 1 березня 2014 року, про яку заявляв постійний представник РФ при ООН на 7124-му засіданні Ради Безпеки ООН.

Суд вирішив клопотання задовольнити.

Відтак, слідчому і представникам компетентних органів РФ, до яких слідчий чи прокурор звертатимуться з запитом про надання міжнародної правової допомоги, надано можливість отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Кремлі і ознайомитися з оригіналами заяв Януковича на ім'я Путіна, починаючи з 1 березня 2014 року, та здійснити їх виїмку.

Ухвала діятиме 30 днів, починаючи з дня ухвалення рішення слідчим суддею.

"У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів", – сказано в рішенні суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя розглядав клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначається у тексті рішення.

Як відомо, Янукович переховується у Росії.

Генеральна прокуратура України викликала його на допити у справі про державну зраду як підозрюваного на 5 й 9 грудня – Янукович не з'явився, але його адвокат заявив про готовність екс-президента дати свідчення по відеозв'язку чи в РФ.

28 листопада генпрокурор Юрій Луценко виголосив підозру Януковичу, коли той вийшов на відеозв’язок із ростовського суду зі Святошинським райсудом Києва як свідок у справі проти колишніх "беркутівців". Екс-президента звинувачують у державній зраді та сприянні Росії в розгортанні агресії проти України.

3 березня 2014 року стало відомо, що Янукович просив Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні, з якої він утік після розстрілів протестувальників на Майдані.

Наступного дня Путін заявив, що поки у Росії немає необхідності використовувати війська в Криму, але якщо привід буде – їх можуть задіяти. Однак Росія й без того анексувала Крим і розпочала агресію на сході України, скориставшись зі зміни влади в Києві.

Олена Рощенко, УП