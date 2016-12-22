ЗМІ: Російські хакери атакували Демпартію США і сили АТО однаковим вірусом

1895 переглядів
0
Четвер, 22 грудня 2016, 13:56

Американські експерти у галузі кібербезпеки заявляють, що начебто пов'язана з Росією хакерська група Fancy Bears використала однаковий вірус для атаки на Демократичну партію США і на українських військових.

Як пише американська преса, відповідну доповідь підготували експерти компанії CrowdStrike, що продає програмне забезпечення для захисту від хакерських атак.

На їхню думку, Fancy Bears розробили шкідливу програму для відстеження координат артилерійських установок, які українська армія розмістила на сході країни.

Вірус проникав у спеціальний застосунок для Android, який українські військові використовували для наведення артилерійського вогню, і визначав місцезнаходження установок, йдеться в доповіді CrowdStrike.

При цьому газета "Уолл-стрит джорнел" зазначає, що авторам доповіді не вдалося знайти доказів того, що саме російські військові використали інформацію, отриману хакерами з цього застосунку. Вони підкріплюють свою теорію лише відкритими даними про втрати артилерійських підрозділів української армії, які, на їхню думку, свідчать про те, що російські військові знали координати установок.

У CrowdStrike роблять висновок про те, що ймовірне використання того самого вірусу проти української армії та проти демократів у США вказує на зв'язок хакерів із Fancy Bears з російською владою.

За даними CrowdStrike, версія цієї шкідливої програми використовувалася і для викрадення з даних із серверів Національного комітету Демократичної партії США.

Інтерфакс-Україна

Теми: хакери США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Хакери атакують інфраструктуру країни. Що робити? 20 грудня 2016, 15:46
Cisco: Кіберзлочинці досягли успіху в маніпуляції свідомістю і соціальній інженерії 19 грудня 2016, 10:42
Маккейн: розслідувати атаки хакерів РФ повинен комітет законодавців 19 грудня 2016, 04:38
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Держава поверне гроші, вкладені в Приватбанк - Шлапак
Савченко виключили з парламентської делегації в ПАРЄ
Печерський суд дозволив слідчому забрати у Путіна листи Януковича
Використання забороненої зброї на Донбасі виросло на 300% – Хуг
Усі новини
Рік незалежного театру

Найгучніші проекти, скандали та особистості

Фото

Обрано найкращі арт-інсталяції 2016 року