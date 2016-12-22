Савченко виключили з парламентської делегації в ПАРЄ

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Четвер, 22 грудня 2016, 13:56
ТАСС

Верховна Рада скасувала своє рішення про обрання Надії Савченко членом постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ.

"За" відповідний проект постанови на засіданні парламенту у четвер проголосували 237 нардепів.

У постанові пояснюється, що Савченко була обрана позаквотно заради звільнення її з російської в'язниці, через що була порушена рівність умов призначення членів постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.

У комітеті Верховної Ради у закордонних справах зазначили, що прийняття попереднього рішення дозволило сприяти звільненню Савченко з російського полону, водночас на сьогоднішній день обставини змінилися.

Таким чином нинішнім рішенням нардепи відновили рівність умов призначення членів постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.

Водночас, як пояснив голова делегації ВР у ПАРЄ Володимир Ар'єв, про обрання будь-яких інших членів делегації наразі не йдеться.

Раніше стало відомо про зміни в складі делегації.

Зокрема, фракція БПП замість Світлани Заліщук делегувала Костянтина Усова, а "Опозиційний блок" делегував Вадима Новинського замість Дмитра Шпенова.

Українська правда

Теми: Савченко ПАРЄ Верховна Рада
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