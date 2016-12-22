В Криму суд окупантів відмовився відпустити Чийгоза з-під арешту
Верховний суд окупованого Криму залишив під арештом заступника голови Меджлісу Ахтему Чийгозу до 8 квітня наступного року.
Про це повідомляє Центр інформації з прав людини.
Верховний суд окупованого Криму відхилив скаргу адвоката Миколи Полозова на рішення суду про продовження арешту заступнику голови Меджлісу Ахтему Чийгозу до 8 квітня наступного року.
Ахтем Чийгоз про засідання дізнався тільки напередодні ввечері. Однак він не став наполягати на перенесенні дати засідання.
За словами адвоката Олександра Лісового, обставини з моменту арешту сильно змінилися – у суді було допитано близько 200 осіб, з яких тільки 3 чи 4 вказали, що бачили Чийгоза, але жоден з них не свідчив про протиправні дії з його боку.
Сам Чийгоз заявив, що він є політичним в'язнем, а його арешт продиктований виключно бажанням залякати кримськотатарський народ і не обґрунтований нормами Кримінально-процесуального кодексу РФ.
"На моєму процесі доводиться, що судової системи в Росії не існує, а є тільки вказівки", – зазначив у своєму виступі Ахтем Чийгоз.
Незважаючи на наведені докази, голова колегії Караваєв оголосив рішення, в якому залишив скаргу без задоволення, а отже, Ахтем Чийгоз перебуватиме під вартою до 8 квітня 2017 року.
Заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз був арештований 29 січня 2016 року за звинуваченням у масових заворушеннях під час подій, що відбулися під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Тоді сталося зіткнення між проросійськими активістами та учасниками мітингу за єдність України.
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