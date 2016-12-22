Рада ухвалила амністію бійців АТО

6359 переглядів
0
Четвер, 22 грудня 2016, 14:23

Верховна Рада прийняла закон про амністію у 2016 році, який, зокрема, передбачає непереслідування учасників АТО, які часто йшли на фронт, не маючи відповідних документів.

За це рішення проголосували 226 депутатів.

Рада вже приймала цей закон в липні, однак президент наклав на нього вето і повернув зі своїми пропозиціями, які, переважно, стосувалися виправлення термінології та усунення можливості неоднозначних трактувань.

Незважаючи на те, що всі поправки були враховані комітетом, членами якого є представники всіх фракцій, депутатам вдалося ухвалити це рішення лише з 11 спроби.

Олег Шанковський, УП

Теми: АТО Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Використання забороненої зброї на Донбасі виросло на 300% – Хуг 22 грудня 2016, 13:42
За добу в зоні АТО поранення отримали 11 бійців – штаб 22 грудня 2016, 13:02
Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки 22 грудня 2016, 12:12
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За четвер бойовики вже кілька разів намагалися захопити позиції ЗСУ
Держава поверне гроші, вкладені в Приватбанк - Шлапак
Савченко виключили з парламентської делегації в ПАРЄ
Печерський суд дозволив слідчому забрати у Путіна листи Януковича
Усі новини
Література

Білоруські письменники про книговидавництво та вплив української літератури

Відео

Український монтажер поєднав в одне відео 200 стрічок, якими запам'ятається 2016 рік