ЗСУ готові виконувати новий "режим тиші" на Донбасі – штаб АТО

1179 переглядів
0
Четвер, 22 грудня 2016, 14:48

Збройні сили України готові до виконання рішення Тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з півночі 24 грудня.

Про це під час брифінгу у четвер заявив речник Міністерства оборони зпитань АТО Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами полковника, Збройні сили України і загалом сили антитерористичної операції неодноразово демонстрували готовність до виконання мінських домовленостей.

"Важке озброєння було відведено, було дотримано режим припинення вогню", – зазначив Мотузяник.

"І надалі ЗСУ готові виконувати мирний план президента. Разом з тим ми залишаємо за собою право у разі провокативних обстрілів з боку незаконних збройних формувань, які несуть загрозу військовослужбовцям ЗСУ, вести вогонь у відповідь", – наголосив полковник.

Водночас Мотузяник ще раз підкреслив, що Збройні сили України готові до виконання чергових рішень мінської групи.

Раніше члени Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України заявили, що підтримують режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

Валентина Романенко, УП

Теми: Донбас Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Рада відхилила пропозиції щодо відшкодування за житло на Донбасі 22 грудня 2016, 12:09
У 59-му "гумконвої" було більше машин, ніж заявляли в Росії – ДПС 22 грудня 2016, 10:26
Екс-прокурор Краматорська отримав 8 років в'язниці за корупцію 22 грудня 2016, 10:22
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За четвер бойовики вже кілька разів намагалися захопити позиції ЗСУ
Держава поверне гроші, вкладені в Приватбанк - Шлапак
Савченко виключили з парламентської делегації в ПАРЄ
Печерський суд дозволив слідчому забрати у Путіна листи Януковича
Усі новини
Література

Білоруські письменники про книговидавництво та вплив української літератури

Відео

Український монтажер поєднав в одне відео 200 стрічок, якими запам'ятається 2016 рік