Активісти на авто з єврономерами перекрили центр Києва

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Четвер, 22 грудня 2016, 14:57

Більше ста людей з атрибутикою "Автоєвросила" заблокували вулицю Грушевського в Києві.

Про це повідомляє кореспондент УП.

Вони приїхали на автомобілях з номерами Європейського Союзу.

Як повідомили учасники акції, вони вимагають прийняти законопроект, який дозволить користуватися автомобілями з іноземною реєстрацією терміном на один рік.

Учасниками є переважно чоловіки в спортивному одязі. Вони стоять посеред дороги, не викрикуючи жодних лозунгів.

Фото: Роман Кравець
Фото: Роман Кравець

Поліція спостерігає за ситуацією.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: авто Київ акції
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