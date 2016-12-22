Грицак: Росія відпустить Сущенка, коли їй це буде вигідно

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Четвер, 22 грудня 2016, 15:51

Голова СБУ Василь Грицак вважає, що журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко є заручником офіційної політики Росії, яка не відпустить його у правовому полі, а чекатиме, коли їм це стане політично вигідно.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Укрінформу".

"У Романа професійні адвокати, обговорення його долі постійно триває у ЗМІ. З іншого боку, така публічність та увага до справи Романа спокушає російську сторону "грати на нервах", вигадувати нові звинувачення та затягувати процес... Журналіст Роман Сущенко є заручником офіційної політики Росії, яка не відпустить його у правовому полі, а чекатиме, коли їм це стане політично вигідно", – сказав голова СБУ.

За його словами, представники Служби безпеки беруть активну учать у процесі звільнення заручників, цей процес триває постійно.

"На сьогодні ми маємо інформацію про перебування у тюрмах терористів 109 наших хлопців та дівчат, ще 492 людини вважаються зниклими безвісти. Ми готові йти на поступки саме в цьому питанні, аби найшвидше повернути бранців до родин", – заявив він.

Грицак нагадав, що Україна ініціювала обмін 59 підтверджених бойовиками заручників на 228 осіб, які перебувають під слідством, справи щодо яких розглядаються судами або вже відбувають покарання. Він запевнив, що СБУ докладатиме максимум зусиль, щоб цей обмін відбувся до Різдвяних свят.

Керівник СБУ нагадав також, що для того, щоб цей процес розпочався в односторонньому порядку Україна готова передати 15 осіб зі списку терористів уже найближчими днями.

"Сподіваюсь, що визволення з полону кілька днів тому нашого десантника – захисника Донецького аеропорту Тараса Колодія є свідченням реальної реанімації процесу обміну", – сказав Грицак.

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

28 листопада Лефортовський суд Москви продовжив арешт до кінця січня українському журналісту.

Теми: Сущенко заручники Росія СБУ Грицак
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IP: 93.74.55.---ЦЮК22.12.2016 18:49
Одна із причин того, що в російських в'язницях до цього часу знаходиться багато безневинних українських громадян, це відсутність у наших спецслужб належного обмінного резерву. А те що пропонується для обміну, путінський режим не цікавить. В державних органах України немало агентів Кремля, яких за часів януковича пачками могли вербувати, але чомусь їх не викривають і не обмінюють на наших патріотів.
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