МЗС РФ образилося на жарти українського посла про отруєння "Бояришніком"

Міністерство закордонних справ Росії обурилося тим, що посол України в Фінляндії Андрій Олефіров розмістив у своєму Twitter гумористичні публікації на тему отруєння концентратом для ванн "Бояришнік" ("Глод") в Росії.

Про це йдеться на Facebook-сторінці МЗС РФ.

"Не скажете, навіщо українські посли в соціальних мережах публікують"веселі картинки" на тему масового отруєння в Іркутську підробленим спиртовмісних засобом "Бояришнік"?" - сказано в публікації, в якій також позначені сторінки МЗС України, Мінкультури, президента і прем'єра України.

МЗС РФ також оприлюднив скріншоти публікацій Олефірова.

Посол з іронією відреагував на репліку російських дипломатів, написавши "БояришникНаш" і поділившись публікаціями про агресію Росії на Донбасі та в Криму.

БоярышникНаш — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) December 22, 2016

На час написання новини деякі публікації, що обурили МЗС РФ, зникли з аккаунта Олефірова.

Просять роз'яснень https://t.co/Ks76MR3Kr5 …

Пропоную до ретвітів новин про агресію РФ на сході і у Криму додавати @ МЗСРФ. Може зрозуміють — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) December 22, 2016

Це спрямовано НЕ проти людей, а влади, що вдома не може зберегти людей, а посилає ще й вбивати громадян моєї країни https://t.co/W7giaU6kRz — Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) December 21, 2016

Як відомо, в Іркутську відбулося масове отруєння сурогатним алкоголем - концентратом для ванн "Бояришнік". Засіб містив метиловий спирт, замість етилового, який був зазначений на етикетці. В результаті отруєння, за останніми даними, загинули 72 людини.

Українська правда