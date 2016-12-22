МЗС РФ образилося на жарти українського посла про отруєння "Бояришніком"
Міністерство закордонних справ Росії обурилося тим, що посол України в Фінляндії Андрій Олефіров розмістив у своєму Twitter гумористичні публікації на тему отруєння концентратом для ванн "Бояришнік" ("Глод") в Росії.
Про це йдеться на Facebook-сторінці МЗС РФ.
"Не скажете, навіщо українські посли в соціальних мережах публікують"веселі картинки" на тему масового отруєння в Іркутську підробленим спиртовмісних засобом "Бояришнік"?" - сказано в публікації, в якій також позначені сторінки МЗС України, Мінкультури, президента і прем'єра України.
МЗС РФ також оприлюднив скріншоти публікацій Олефірова.
Посол з іронією відреагував на репліку російських дипломатів, написавши "БояришникНаш" і поділившись публікаціями про агресію Росії на Донбасі та в Криму.
БоярышникНаш— Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) December 22, 2016
На час написання новини деякі публікації, що обурили МЗС РФ, зникли з аккаунта Олефірова.
Просять роз'яснень https://t.co/Ks76MR3Kr5 …— Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) December 22, 2016
Пропоную до ретвітів новин про агресію РФ на сході і у Криму додавати @ МЗСРФ. Може зрозуміють
Це спрямовано НЕ проти людей, а влади, що вдома не може зберегти людей, а посилає ще й вбивати громадян моєї країни https://t.co/W7giaU6kRz— Andrii Olefirov 🇺🇦 (@AndriiOlefirov) December 21, 2016
Як відомо, в Іркутську відбулося масове отруєння сурогатним алкоголем - концентратом для ванн "Бояришнік". Засіб містив метиловий спирт, замість етилового, який був зазначений на етикетці. В результаті отруєння, за останніми даними, загинули 72 людини.
Українська правда
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Зачем людям производить, а тем более продавать, то - чем можно так легко насмерть отравиться и умереть? Как кандидат в президенты Украины Ющенко - от российского диоксина, (чудом выжил), и Литвиненко ... того, как выпил чая с полонием, или плутонием - радиоактивным и очень ядовитым. Яд - акционирован самым российским руководством?
Навіщо людям виробляти, а тим більше продавати, то - чим можна так легко на смерть отруїтися і померти? Як кандидат у президенти Ющенко - від російського діоксину, (дивом вижив), і Литвиненко ... того, як випив чаю з полонієм, або плутонієм - радіоактивним і дуже отруйною. Отрута - анкціонованій самим російським керівництвом?