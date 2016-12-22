МЗС РФ образилося на жарти українського посла про отруєння "Бояришніком"

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Четвер, 22 грудня 2016, 15:54

Міністерство закордонних справ Росії обурилося тим, що посол України в Фінляндії Андрій Олефіров розмістив у своєму Twitter гумористичні публікації на тему отруєння концентратом для ванн "Бояришнік" ("Глод") в Росії.

Про це йдеться на Facebook-сторінці МЗС РФ.

"Не скажете, навіщо українські посли в соціальних мережах публікують"веселі картинки" на тему масового отруєння в Іркутську підробленим спиртовмісних засобом "Бояришнік"?" - сказано в публікації, в якій також позначені сторінки МЗС України, Мінкультури, президента і прем'єра України.

МЗС РФ також оприлюднив скріншоти публікацій Олефірова.

Посол з іронією відреагував на репліку російських дипломатів, написавши "БояришникНаш" і поділившись публікаціями про агресію Росії на Донбасі та в Криму.

На час написання новини деякі публікації, що обурили МЗС РФ, зникли з аккаунта Олефірова.

Як відомо, в Іркутську відбулося масове отруєння сурогатним алкоголем - концентратом для ванн "Бояришнік". Засіб містив метиловий спирт, замість етилового, який був зазначений на етикетці. В результаті отруєння, за останніми даними, загинули 72 людини.

Українська правда

Теми: МЗС
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Коментарі — 4
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IP: 176.122.122.---pilot_ua22.12.2016 23:21
У как ордынцы болезные возбудились, поберегите здоровье....... боярышник попейте
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IP: 88.113.248.---David Gozman22.12.2016 21:28
Надо базар уметь фильтровать, особенно, дипломатам! В наше время, яйца отстреливают и в глотку засовывают за одно слово!
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IP: 178.92.10.---Adam Viter22.12.2016 16:34
"Несколько лет пьем": жертвы "Боярышника" поделились своими впечатлениями.
Зачем людям производить, а тем более продавать, то - чем можно так легко насмерть отравиться и умереть? Как кандидат в президенты Украины Ющенко - от российского диоксина, (чудом выжил), и Литвиненко ... того, как выпил чая с полонием, или плутонием - радиоактивным и очень ядовитым. Яд - акционирован самым российским руководством?
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IP: 178.92.10.---Adam Viter22.12.2016 16:26
"Несколько лет пьем": жертвы "Боярышника" в РФ поделились своими впечатлениями.
Навіщо людям виробляти, а тим більше продавати, то - чим можна так легко на смерть отруїтися і померти? Як кандидат у президенти Ющенко - від російського діоксину, (дивом вижив), і Литвиненко ... того, як випив чаю з полонієм, або плутонієм - радіоактивним і дуже отруйною. Отрута - анкціонованій самим російським керівництвом?
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