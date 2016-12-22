Савченко з Берліну прокоментувала виключення з делегації в ПАРЄ
Народний депутат Надія Савченко заявила, що не переживає щодо свого виключення зі складу української делегації в ПАРЄ та продовжуватиме займатися депутатською діяльністю.
Про це вона сказала в Берліні на зустрічі з журналістами, повідомляє "Укрінформ" у четвер.
"У будь якому випадку, якщо я не буду переобрана наступного разу до ПАРЄ, у народного депутата України залишається ще дуже великий фронт робіт, так само міжнародних, у групах співдружності з різними країнами. Тому я думаю, що роботи мені вистачить, за це я не переживаю", – заявила Савченко.
Вона зазначила, що кожного року відбуваються перевибори нового складу групи в ПАРЄ, кожного року можуть обиратися нові і нові члени.
Сама вона "ще не цікавилася тим, як ця процедура проходить, тому що минулого разу її пропустила заочно".
Говорячи про виключення з фракції, депутат визнала, що її політичні бачення і партії фракції, у якій вона перебувала, "просто є різними".
"Тому незалежно від моєї поїздки в Москву, чи Мінськ, це все одно сталося б пізніше, але все одно сталося б", – сказала Савченко.
Депутат пояснила, що часто має розбіжності в позиціях з "усіма колегами в парламенті" через те, що вона є тим політиком, який не хоче закривати очі на внутрішні проблеми, звертаючи увагу світу лише на зовнішні.
Як повідомлялося, Верховна Рада відкликала Савченко з української делегації в ПАРЄ відповідною постановою, прийнятою в четвер.
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Надю Савченко засудили в РФ на двадцять два років строгого режиму за фейкове вбивство російських агресорів і силовиків ФСБ - ГРУ, із посвідченнями журналістів в кишені, а вона їздить і розгулює по Мордору Путіна - Кирила, як будь то нічого не сталося і не було. Тепер Надія Савченко, як Анка кулеметниця Чапаєва, буде скакати на коні в тилу ворога. Це абсурд Росії, чи право усіх завербованих? Ймовірність того, що любов Савченко серед тюремних наглядачів, (надзіратєлєй терору окупантів) - вище, ніж до українських військовополонених, якими вона прикривається, щоб в чергове потрапити на любовне побачення. Як таке може бути, спитаєте Ви? Тому прийняте правильне рішення в Україні - терміново прибрати від неї подалі усі державні секрети, і не допускати до державних таємниць.