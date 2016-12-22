Онук Сталіна помер на вулиці

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Четвер, 22 грудня 2016, 16:10

Онук Йосипа Сталіна Євген Джугашвілі помер у Москві.

Як повідомляють "Известия", 80-річний чоловік помер на вулиці.

У довідковій швидкої допомоги заявили, що Джугашвілі відчув себе погано недалеко від дому, перехожі викликали йому швидку. Медики, які прибули за викликом, констатували його смерть.

Про точні причини смерті онука Сталіна не повідомляється. Допускається, Джугашвілі помер від серцевого нападу.

 

Як відомо, 21 грудня виповнилася 137-я річниця з дня його народження діда, Йосипа Сталіна. В цей день в Ростовській області йому встановили пам'ятник.

Теми: Сталін
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Коментарі — 2
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович22.12.2016 20:25
pugacz:
Рід, прОклятий до сьомого коліна...
Ні шановний,до всіх колін,які будуть існувати.
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IP: 94.153.209.---pugacz22.12.2016 17:32
Рід, прОклятий до сьомого коліна...
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