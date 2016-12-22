В Росії цензура не пропустила три книги для Сущенка

Російський адвокат Марк Фейгін заявив, що його підзахисному, українському журналісту Роману Сущенку не пропустили три книги.

Про це він повідомив "Укрінформу".

"До Нового року Романові надійшла нова порція книжок. При цьому три книги не пропустили. Не знаю їхніх назв і причин, з якої книги не пропущено. Вони були, як належить, куплені через інтернет-магазин Озон.ру. А далі – то цензура вже не пропустила, то продовжує вивчати – чи можна, зрештою, пропустити", – сказав Фейгін.

В іншому ж, за словами адвоката, щодо побутових умов у Сущенка все нормально. Йому в камеру повністю доставили комплект теплих речей по сезону, включаючи взуття.

"На свята Роман писав і передавав усім привіти, привітання зі святами. Дякував за підтримку. Сусід по камері у Сущенка колишній. Відносини у них нормальні, конфліктів немає", – уточнив Фейгін.

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

28 листопада Лефортовський суд Москви продовжив арешт українському журналісту до кінця січня.