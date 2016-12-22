Німеччина досі не повідомила, чи є українці серед загиблих в Берліні

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Четвер, 22 грудня 2016, 17:19

Остаточної інформації про те, чи є українці серед загиблих у терактах в Берліні досі немає, оскільки ідентифікації загиблих досі триває.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"Є висока ймовірність, що серед загиблих можуть бути українці, але остаточної інформації досі немає. Вона стане відома після завершення ідентифікації загиблих", - сказав він.

Кирилич уточнив, що оперативний штаб МЗС ФРН повідомить  лише дипломатичні установи тих країн, чиї громадяни постраждали.

Він додав, оперативний штаб здійснює ідентифікацію не лише загиблих, а й поранених під час трагедії в Берліні.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що Україна очікує результатів ДНК-аналізу, після якого можна буде сказати точно, однак мова може йти про двох загиблих українців - чоловіка та жінку.

Як повідомлялося, 12 людей загинули і близько 50 постраждали в результаті наїзду вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку на берлінській площі Брайтшайдплатц ввечері 19 грудня.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Німеччина МЗС
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