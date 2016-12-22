Нардепи проситимуть ГПУ перевірити "нічні голосування" у Раді

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Четвер, 22 грудня 2016, 17:39

Група народних депутатів має намір просити Генпрокуратуру перевірити можливі порушення при голосуванні за законопроект з "бюджетного пакету" №5368.

Про це з трибуни парламенту заявив у четвер позафракційний депутат Віктор Чумак.

За словами нардепа, "порушення регламенту стало нормою нинішнього скликання Верховної Ради", що засвідчила ніч на 21 грудня, протягом якої було проголосовано державний бюджет на 2017 рік та низку супроводжуючих документів.

Щодо голосування за проект закону №5368 Чумак зазначив наступне:

"Ми бачимо тут не просто порушення регламенту, а ознаки кримінального порушення. Ми звернемося в Генеральну прокуратуру, щоб перевірити фальсифікацію закону невстановленими особами", – сказав він.

Водночас для скасування прийнятого напередодні законопроекту депутатам голосів не вистачило.

Як приймали головний кошторис країни читайте в матеріалі "Нічний ярмарок. Що депутати виторгували в бюджеті на наступний рік".

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Рада
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Коментарі — 2
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IP: 74.92.127.---Roman Ovsyanik22.12.2016 22:12
Падлюка Чумак.
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IP: 93.74.55.---ЦЮК22.12.2016 18:24
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