Порошенко поговорив з Меркель про націоналізацію "Приватбанку"

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Четвер, 22 грудня 2016, 17:54

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Серед іншого, співрозмовники обговорили націоналізацію "Приватбанку".

"Ангела Меркель також відзначила сміливе і необхідне рішення української влади з націоналізації "Приватбанку", – сказано у повідомленні.

Також Порошенко висловив співчуття німецькому народу у зв’язку з терактом на Різдвяному ярмарку в Берліні.

"Ми засуджуємо тероризм у всіх його проявах та формах, де б він не відбувався", – сказав президент.

Співрозмовники також обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема "спробу наступу, яку намагалися здійснити російські бойовики під Світлодарськом".

Порошенко і Меркель наголосили на важливості припинення вогню на Донбасі та негайного звільнення українських заручників.

Також Меркель наголосила на важливості ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і завершенні всіх процедур для надання українцям безвізового режиму.

Теми: Порошенко Меркель Приват
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