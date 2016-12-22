Окупаційний суд відмовився випустити українського патріота в Криму

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Четвер, 22 грудня 2016, 19:21

Українського активіста Володимира Балуха так званий "Верховний суд Криму" залишив у СІЗО.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група на своїй сторінці у Facebook.  

"22 грудня, в так званому "Верховному суді" Криму відбувся розгляд скарги на постанову суду про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту Володимира Балуха. Активіста доставили до зали суду з СІЗО. Скаргу розглядала "суддя" Борис Балахонов", - сказано у повідомленні.

"Апеляцію суд відхилив, Володимир Балух залишився під вартою до 6 січня 2017 року", - повідомляє група.

Як відомо, 14 грудня українському активісту, кримчанину Володимиру Балуху російське окупаційне слідство пред'явило звинувачення за статтею про незаконне придбання та зберігання боєприпасів.

12 грудня Роздольненський районний суд Криму обрав запобіжний захід Балуху у вигляді взяття під варту терміном на 30 діб. Суд залишив без уваги той факт, що процесуальні документи були складені з істотними порушеннями.

Переслідування активіста триває ще з весни 2015 року, про суд над ним ЗМІ повідомляли ще на початку 2016 року.

Стаття, за якою обвинувачується Балух, передбачає обмеження волі на термін до трьох років, або примусові роботи на строк до чотирьох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до чотирьох років зі штрафом у розмірі до вісімдесяти тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох місяців або без такого.

Українська правда

Теми: Крим окупація
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