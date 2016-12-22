Гонтарева: З Приватбанку перед адміністрацією вивели 2,6 мільярда

Перед введенням в Приватбанк тимчасової адміністрації з нього вивели 2,6 млрд грн.

Про це в ефірі радіо "Вєсті" заявила глава НБУ Валерія Гонтарева, пише "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Національний банк в зверненні до уряду про націоналізацію Приватбанку пропонував списати пасиви пов'язаних осіб на 32 млрд грн, проте Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вдалося списати 29,4 млрд грн.

"Ми звернулися на 32 млрд грн, вдалося списати - 29,4 млрд грн, так як інших грошей між тим як ми зверталися і як він Фонд списав вже немає. З цього випливає, що ці гроші звідти вивели за останні дні", - сказала Гонтарева.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію Приватбанку.

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Економічна правда