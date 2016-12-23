АТО: Бойовики били 21 раз, гатили з важких мінометів

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 06:38

За минулу добу бойовики відкривали вогонь 21 раз, зосередивши вогонь в основному на Донецькому напрямку.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

"З артилерії калібру 122-міліметри та 120-міліметрових мінометів обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське", - йдеться в повідомленні.

Двічі бойовики намагалися атакувати українські позиції в районі Світлодарської дуги, сили АТО відбили атаки.

Крім того, протягом дня сепаратисти двічі обстріляли Миронівку з 152-міліметрової артилерії.

На Маріупольському напрямку з 120-ти і 82-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Красногорівку, Старогнатівку і Водяне.

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів і 82-міліметрових мінометів терористи вели вогонь по Кримському. З гранатометів - по Попасній і Жовтому.

Теми: АТО Донбас
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