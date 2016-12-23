Місце Савченко в ПАРЄ займе Борислав Береза

Після виключення нардепа Надії Савченко з делегації ПАРЄ представляти Україну замість неї буде Борислав Береза.

Про це заявила народний депутат Ганна Гопко в ефірі телеканалу "112 Україна", передає "УНІАН".

"Голосування (щодо виключення Савчено з делегації) показує, що на місці Савченко, це було проголосовано, буде Борислав Береза, який був її заступником, який ці 2 роки постійно їздив у ПАРЄ, який знає кілька іноземних мов, представляти Україну і відстоювати інтереси держави", - сказала вона.

За її словами, поки невідомо, хто буде його заступником.

"Хто буде заступником, ми зараз чекаємо, хто з фракції визначиться, бо зараз здається, що це квота "Народного фронту". Будемо з'ясовувати пропозиції та кандидатури, хто буде заступником Берези", - зазначила нардеп.

Як відомо, Надію Савченко виключили з делегації ПАРЄ 22 грудня. За відповідне рішення проголосували 237 нардепів.