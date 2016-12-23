Місце Савченко в ПАРЄ займе Борислав Береза
Після виключення нардепа Надії Савченко з делегації ПАРЄ представляти Україну замість неї буде Борислав Береза.
Про це заявила народний депутат Ганна Гопко в ефірі телеканалу "112 Україна", передає "УНІАН".
"Голосування (щодо виключення Савчено з делегації) показує, що на місці Савченко, це було проголосовано, буде Борислав Береза, який був її заступником, який ці 2 роки постійно їздив у ПАРЄ, який знає кілька іноземних мов, представляти Україну і відстоювати інтереси держави", - сказала вона.
За її словами, поки невідомо, хто буде його заступником.
"Хто буде заступником, ми зараз чекаємо, хто з фракції визначиться, бо зараз здається, що це квота "Народного фронту". Будемо з'ясовувати пропозиції та кандидатури, хто буде заступником Берези", - зазначила нардеп.
Як відомо, Надію Савченко виключили з делегації ПАРЄ 22 грудня. За відповідне рішення проголосували 237 нардепів.
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опублікував документ, який був виданий Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю на ім’я Бляхера-Берези Борислава Юхимовича 17 січня 2016 року у місті Рішон-ле-Ціон, Ізраїль.
«З опублікованого документа випливає, що в 2015 році фігурант звернувся до ізраїльської влади і змінив свій статус, залишившись громадянином Ізраїлю, але переставши бути податковим резидентом цієї країни», — написав Портнов, додавши, що, згідно із українським законодавством, Береза повинен скласти мандат нардепа і понести відповідальність за надання недостовірної інформації.Подвійне громадянство беруть, щоб не платити податки ні в Ізраїлі, ні в Україні.
опублікував документ, який був виданий Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю на ім’я Бляхера-Берези Борислава Юхимовича 17 січня 2016 року у місті Рішон-ле-Ціон, Ізраїль.
«З опублікованого документа випливає, що в 2015 році фігурант звернувся до ізраїльської влади і змінив свій статус, залишившись громадянином Ізраїлю, але переставши бути податковим резидентом цієї країни», — написав Портнов, додавши, що, згідно із українським законодавством, Береза повинен скласти мандат нардепа і понести відповідальність за надання недостовірної інформації.Подвійне громадянство беруть, щоб не платити податки ні в Ізраїлі, ні в Україні.