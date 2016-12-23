У Дуйсбурзі затримали двох підозрюваних у підготовці теракту

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 08:51

Поліцейський спецназ затримав у німецькому Дуйсбурзі двох чоловіків через підозру в тому, що вони готували теракт у торговому центрі.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Повідомляється, що 28-річний та 31-річний уродженці Косова, до того ж брати, підозрюються у тому, що готували напад на великий торговий центр Cеntro у місті Оберхаузен, які повідомили поліції в ніч на п'ятницю після арештів.

"На даний момент ведеться слідство з метою встановити наскільки далеко зайшли у своїх приготуваннях підозрювані і чи були залучені до організації теракту інші особи", – йдеться у повідомленні видання.

Також відомо, що вчора, 22 грудня ввечері з сусіднього Ессена до обергаузенського торговельного центру Centrо і прилеглого до нього різдвяного ринку були перекинуті додаткові підрозділи поліції.

Наразі правоохоронці не надають більш детальної інформації про операції в Дуйсбурзі і Оберхаузені.

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що у кабіні вантажівки було знайдене тіло польського водія авто, тоді як нападнику вдалося втекти і його досі розшукує поліція.

Згодом стало відомо, що поліція розшукує громадянина Тунісу за підозрою у причетності до теракту.

"Європейська правда"

Теми: Німеччина тероризм
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