Лояльний до України Болтон не став держсекретарем США через вуса – ЗМІ

Обраний президент США Дональд Трамп відмовився від планів призначити на посаду держсекретаря колишнього представника країни при ООН Джона Болтона через те, що той носить вуса.

Як повідомляє "Інтерфакс", про це пишуть в п'ятницю британські та американські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до мільярдера.

"Дональду б не сподобалися ці вуса. Я не можу уявити, що хтось, хто дійсно близький до Дональда, носить бороду, яка б йому подобалася", – наводять видання слова неназваного джерела, яке попросило не розголошувати своє ім'я.

"У нього (Трампа – ред.) дуже розвинений естетичний смак. Ти можеш бути дуже кваліфікований для роботи, але якщо ти не виглядаєш відповідно, то нічого не вийде", – зазначило інше неназване джерело, знайоме з внутрішніми обговореннями перехідної команди Трампа.

Не заперечує важливість зовнішнього вигляду при роботі з обраним президентом США і представник Трампа Джейсон Міллер.

"Зовнішній вигляд дуже важливий, тому що ти представляєш Америку не тільки на національному рівні, але і на міжнародному, в залежності від посади", – сказав він.

"Йому подобаються люди, які дуже правильно себе подають, і на нього завжди справляє враження, коли у когось є досвід роботи – ред.) на телебаченні, тому що він вважає, що це дуже важлива умова для національних інтересів", – розповідає Кріс Рудді, президент медіа-групи Newsmax.

"Не забувайте, що він (Трамп – ред.) – хлопець з шоу-бізнесу. Він був на вершині шоу-бізнесу, і він думає про шоу-бізнес", – додав він.

Рудді також зазначив: "Зовні ця людина не обов'язково повинен бути кимось, кого б розмістили на обкладинці GQ або Vanity Fair. Мова йде більше про манеру поводитися та стиль".

При цьому ЗМІ відзначають, що вуса були важливою, але не єдиною причиною, через яку Трамп зупинив свій вибір не на Болтоні.

Як відомо, раніше в грудні Трамп прийняв рішення призначити керівника нафтової компанії ExxonMobil Рекса Тіллерсона держсекретарем США.

Про те, що Болтон може стати держсекретарем, говорилося в середині листопада після виборів президента США.

Болтон, зокрема, виступав за озброєння України і її членство в НАТО.

Тіллерсон, в свою чергу, вважається лояльним до Росії та особисто Володимира Путіна.