Поліція охорони назвала мінімальну ціну за охорону будинку

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 10:51

Департамент поліції охорони констатує, що мінімальна ціна за охорону будинку для громадян становить 200 гривень на місяць.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" повідомив начальник департаменту поліції охорони Сергій Будник.

"Це (ціна) залежить від наявності ліній контролю. Найчастіше встановлюються дві лінії контролю, тобто встановлюється прилад і два датчика. Один на двері і один на рух. Установка такої охорони обійдеться в 4 500 гривень. Щомісячна вартість – від 200 гривень", – сказав він.

При цьому, за словами Будника, вартість охорони будинку в Київській області становить від 230 гривень на місяць і вище.

Як повідомлялося, поліція охорони забезпечує охорону понад 185 тисяч будинків громадян і 122,6 тисячі інших об'єктів.

Теми: поліція
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