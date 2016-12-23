Путін про дострокові вибори в РФ: "Можливо, але недоцільно"

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 11:48

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає недоцільними дострокові вибори у своїй країні.

Під час великої щорічної конференції Путіна в Москві журналіст "Wall Street Journal" запитав, чи можливі дострокові вибори президента наступного року.

Російський президент парирував питанням, у якій країні.

Коли журналіст уточнив, що йдеться про РФ, Путін відповів з усмішкою: "Можливо, але недоцільно".

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія Путін вибори
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