Депутат Міщенко вийшов з фракції БПП

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 12:06

Депутат Верховної Ради Сергій Міщенко вийшов з фракції БПП.

Про це у п'ятницю заявила віце-спікер Оксана Сироїд.

"Повідомляю про вихід народного депутата України Міщенка Сергія Григоровича зі складу депутатської фракції "Блок Петра Порошенка", – сказала вона.

Як відомо, Міщенко був обраний по 98-му мажоритарному округу в Київській області. Він був позафракцим депутатом, а в квітні 2016 року він вступив до фракції БПП.

Після виходу Міщенка у цій фракції залишилося 142 депутата.

Олег Шанковський, УП

Теми: Міщенко БПП Верховна Рада
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Коментарі — 2
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IP: 95.134.16.---Мирослав Костирко23.12.2016 12:19
Дуже шкода, що зараз немає кваліфікованих журналістів в УП і писати замітки доручають некомпетентним особам, яскравим прикладом якої є "Олег Шанковський, УП". Міщенко не може бути позбавлений мандата за вихід із фракції, навіть якщо це БПП. Він обраний по мажоритарному округу, на відміну від вказаних Томенка та Фірсова.
Через дилетантів втрачає останки свого авторитету колись поважний ресурс. Якщо керівництву байдуже що думають про УП прості користувачі, то майте також на увазі, що і за "джинсу" почнуть платити менше.
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IP: 37.139.179.---nortons23.12.2016 12:16
Як Міщенка можуть позбавити депутатського мандату, якщо він, на відміну від Томенка і Фірсова, обраний у мажоритарному окрузі, а не по партійному списку БПП?
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