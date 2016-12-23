Депутат Міщенко вийшов з фракції БПП

Депутат Верховної Ради Сергій Міщенко вийшов з фракції БПП.

Про це у п'ятницю заявила віце-спікер Оксана Сироїд.

"Повідомляю про вихід народного депутата України Міщенка Сергія Григоровича зі складу депутатської фракції "Блок Петра Порошенка", – сказала вона.

Як відомо, Міщенко був обраний по 98-му мажоритарному округу в Київській області. Він був позафракцим депутатом, а в квітні 2016 року він вступив до фракції БПП.

Після виходу Міщенка у цій фракції залишилося 142 депутата.

Олег Шанковський, УП