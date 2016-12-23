Депутат Міщенко вийшов з фракції БПП
Депутат Верховної Ради Сергій Міщенко вийшов з фракції БПП.
Про це у п'ятницю заявила віце-спікер Оксана Сироїд.
"Повідомляю про вихід народного депутата України Міщенка Сергія Григоровича зі складу депутатської фракції "Блок Петра Порошенка", – сказала вона.
Як відомо, Міщенко був обраний по 98-му мажоритарному округу в Київській області. Він був позафракцим депутатом, а в квітні 2016 року він вступив до фракції БПП.
Після виходу Міщенка у цій фракції залишилося 142 депутата.
Олег Шанковський, УП
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