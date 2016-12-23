Група бойовиків атакувала бійців під Маріуполем. Є поранений
Бойовики спробували атакувати позиції сил АТО під Маріуполем, один боєць дістав легке поранення.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони.
"Зранку, 23 грудня, в районі населеного пункту Водяне, що на Донеччині, відбулося бойове зіткнення. До спостережного пункту українських військовослужбовців підступила ворожа група у кількості 8 осіб та відкрила вогонь у сторону українських бійців", - йдеться у повідомленні.
"Бійці Збройних Сил відкрили вогонь у відповідь, після чого противник відступив. Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає, один військовослужбовець отримав поранення", - додали в повідомленні.
Також у Міноборони "Українській правді" уточнили, що поранення бійця кваліфікується як легке. Також УП уточнили, що йдеться про Водяне, яке знаходиться під Маріуполем.
Оксана Коваленко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.