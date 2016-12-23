НАЗК готове надати НАБУ доступ до декларацій

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 12:24

Директор НАБУ Артем Ситник та голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак домовилися створити робочу групу для вирішення технічних питань забезпечення швидшого доступу працівників НАБУ до реєстру декларацій.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАЗК на офіційному сайті відомства.

"Для вирішення технічних питань забезпечення якомога швидшого доступу працівників Національного антикорупційного бюро України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування буде створена робоча група", - сказано у повідомленні.

Крім того, Корчак підтвердила готовність Агентства сприяти Бюро отримати доступ у максимально стислий термін.

Як відомо, 17 листопада НАБУ зареєструвало перші кримінальні провадження за фактами незаконного збагачення (ч. 2 та ч. 3 ст. 368-2 КК України) на підставі аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях. 12 грудня НАБУ розпочало розслідування ще сімох кримінальних проваджень.

Українська правда

Теми: НАБУ декларація НАЗК
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Коментарі — 1
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IP: 93.74.65.---Евгения Гашинская23.12.2016 12:51
А толк будет от этого? Набу пока себя проявило не очень, особенно в квартирном деле Лещенко. Стоит ли ожидать, что они будут там разбираться? За время их работы они ни на одного крупного коррупционера не завели дело, которое бы дошло до суда.
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