За добу в зоні АТО 2 бійця загинули, ще 3 поранені – штаб

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 12:54

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових загинуло, 3 отримали поранення.

Про це на брифінгу 23 грудня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За  минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, троє отримали поранення", – сказав полковник.

Він уточнив, що внаслідок ворожих обстрілів 1 боєць загинув і 1 зазнав поранень в Авдіївці, також є 1 загиблий і 2 поранених у Луганському.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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