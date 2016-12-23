За добу в зоні АТО 2 бійця загинули, ще 3 поранені – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових загинуло, 3 отримали поранення.

Про це на брифінгу 23 грудня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, троє отримали поранення", – сказав полковник.

Він уточнив, що внаслідок ворожих обстрілів 1 боєць загинув і 1 зазнав поранень в Авдіївці, також є 1 загиблий і 2 поранених у Луганському.

Валентина Романенко, УП