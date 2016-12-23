Путін вбачає у "безвізі" з ЄС ризики для самої України

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 13:33

Президент Росії Володимир Путін підтримує ідею безвізового режиму для українців у Євросоюзі, але вбачає в ній ризик нелегальної трудової міграції з України.

Про це він заявив на підсумковій щорічній прес-конференції у Москві 23 грудня.

"Що стосується безвізового режиму для громадян України з боку Європи. Я повністю це підтримую", – сказав Путін, відповідаючи на запитання журналістки.

"Більше того, я вважаю, що візовий режим у Європі – взагалі анахронізм Холодної війни, і потрібно його позбуватися якнайшвидше. І якщо Україна, українські громадяни отримають право безвізових поїздок до Європи – мені здається, що це буде правильним кроком у правильному напрямку", – додав він.

Однак, зазначив Путін, "йдеться про можливість надання віз без права на роботу".

"Виникає питання, чи збільшиться потік робочої сили з України до Європи. Звісно, збільшиться! У нас у Росії, лише за попередніми даними, працює 3 мільйони українців. І якщо в Європі буде відкрито безвізовий режим, і якщо там заробляють дещо більше – звісно, люди навіть із Росії спробують переміститися туди. Я вже не кажу про охочих переїхати туди з України працювати до Європи", – вважає президент РФ.

На його думку, це буде серйозне навантаження на ринок праці в Європі й "може бути негативним для самої України".

"Якщо не буде дано права на роботу – тоді люди з України, які приїжджають працювати в Європу, будуть поставлені від початку в дуже принизливе становище: вони змушені будуть працювати нелегально – тобто вони будуть приїжджати, скажімо, на 3 місяці в рамках безвізового дозволу, потім виїжджати назад на Україну, відмічатися – й одразу їхати назад. Це означає, що вони будуть нелегально працювати, що вони не будуть соціально захищені й взагалі ніяк не будуть захищені", – заявив Путін.

"Це буде просто така жорстка експлуатація. І це буде погано. Тому якщо вже дозволяти безвізовий в'їзд, то потрібно дозволяти й право на роботу", – додав він.

Олена Рощенко, УП

Теми: Путін Росія ЄС візи
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