До кінця останнього в році засідання Ради досиділи 20 нардепів

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П'ятниця, 23 грудня 2016, 14:36

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила пленарне засідання парламенту в 2016 році, на наступне засідання народні депутати зберуться 17 січня 2017 року.

Про це повідомляє 23 грудня "Інтерфакс-Україна".

В кінці робочого дня п'ятниці в сесійній залі залишилося близько 20 парламентаріїв.

У той же час не обійшлося без інцидентів. Між позафракційним народним Михайлом Головком і народним депутатом з фракції "Блок Петра Порошенка" Павлом Кишкарем сталася бійка.

В ході виступу з парламентської трибуни депутат Головко торкнувся питання компанії ПАТ "Укргазвидобування". Зокрема він говорив про те, що ця компанія повинна бути безпосередньо підпорядкована Кабінету міністрів.

В ході його виступу Кишкар кілька разів висловлював обурення і називав брехнею деякі дані, озвучені колегою з трибуни Ради.

Після завершення виступу Головка, між ним і Кішкарем сталася словесна перепалка, яка перейшла в штовханину.

Парламентаріїв розняли колеги.

Згідно з календарним планом сесії, наступний тиждень з 26 по 30 грудня 2016 року народні депутати проводять зустрічі в округах з виборцями, а дві перші тижні січня – в комітетах і фракціях.

Наступний пленарний тиждень відбудеться з 17 по 20 січня 2017 року.

Теми: Верховна Рада
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