Росія не готова віддавати заручників – Геращенко

Представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко констатує відсутність прогресу обміну заручниками з ОРДЛО після заяви президента РФ Володимира Путіна.

Про це вона пише у п'ятницю у Facebook.

За її словами, в той час, коли тривала підсумкова прес-конференція Путіна, на якій він заявив про " всіх на всіх", проходила скайп-конференція гуманітарної підгрупи.

"Сьогодні Путін знову заявив про "всіх на всіх"..., тобто, про цивільних, схоплених на окупованих територіях за проукраїнські погляди ( і яких продовжують щодня хапати) і наших військових, що боронили нашу землю – на всіх тих, хто здійснив найтяжчі злочини проти України, в тому числі важкі вбивства", – пише Геращенко.

"Цю мантру сьогодні слово в слово повторили представники ОРДЛО. Вони не підтверджують наявність у себе 110 заручників, що їх вимагає звільнити СБУ і мінська група, а говорять, що в них утримується вдвічі менше. І вимагають від української сторони негайно передати ОРДЛО 700 осіб і звільнити менше 50", – повідомила вона.

За словами Геращенко, в списку тих, кого вимагають, є вбивці та інші особи, що вчинили найтяжчі злочини, а в списку тих, кого підтверджує ОРДЛО, немає багатьох з тих українців, долі яких нам відомі, їх просто ховають і не дають жодної інформації.

Українська сторона на скайп-конференції 23 грудня ставили питання пошуку компромісу задля звільнення до різдвяних свя, але не знайшла підтримки.

"Нагадували про обіцянку ОРДО звільнити підлітків, піднімали питання негайно передати українській стороні нового заручника, що поранений потрапив до рук бойовиків кілька днів тому, при бойовому зіткненні", – пише Геращенко.

Вона підкреслила, що заява Путіна показує, що Росія не готова віддавати заручників

"Відповіді не було, вірніше, по суті, весь світ почув сьогодні відповідь від очільника РФ: що режисери і журналісти – диверсанти і терористи, що українська сторона не амністує всіх, що має бути прийнято закон про амністію. Про амністію кричали сьогодні і ОРДЛО", – каже Геращенко.

"На жаль, РФ не готова зараз віддати заручників. Чекає нової адміністрації Трампа, чекає послаблення нормандського формату, працює над дискредитацією мінських груп, сприяє іншим дестабілізуючим рухам всередині самої України", – зазначає віце-спікер.

Геращенко підкреслила, що Україна продовжить працювати з волонтерами і церквою, шукаючи будь-яку можливість витягати наших.

"Ми наполягаємо на тому, щоб світ не мовчав, щоб світ підключився вирішення питання з заручниками, щоб припинилися знущання над украінцями, яких незаконно утримують в ОРДЛО. На жаль, новин на сьогодні, після скайп-конференції немає... бо так вирішила Москва", – резюмує вона.

Як відомо, на прес-конференції 23 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що президент Петро Порошенко має врахувати інтереси представників ОРДЛО і помилувати всіх затриманих.

Раніше Геращенко відзначала, що помилування президентом Петром Порошенком 9 осіб має сприяти обміну затриманими між українською стороною та бойовиками на Донбасі.

Українська сторона обіцяла найближчими днями звільнити з-під варти 15 раніше засуджених за злочини осіб як акт гуманізму та передати їх бойовикам.

"Ми очікуємо, що й інша сторона проявить гуманізм напередодні свят і процес звільнення заручників буде розблоковано", – зазначала тоді Геращенко.

Українська правда