Бойовики планують провокаційні обстріли – розвідка штабу АТО
Російсько-окупаційні війська планують здійснити низку провокаційних обстрілів із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї з метою викликати вогонь у відповідь та звинуватити українську сторону у порушенні режиму тиші.
Таку інформацію отримала розвідка, повідомляє прес-центр штабу АТО.
При цьому обстріли мають здійснюватися не лише по населених пунктах, що знаходяться на підконтрольній Україні території, а й по тим, що тимчасово контролюються бойовиками.
За даними розвідки такі провокації противник планує здійснювати на:
- Маріупольському напрямку: по населених пунктах Саханка, Водяне - силами так званого 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти, який обіцяє влаштувати "святковий феєрверк" з невикористаних боєприпасів;
- Донецькому напрямку: силами так званих 100-ї та 3-ї окремої мотострілецької бригади по населених пунктах Ясинувата, Дебальцеве, а також Новолуганське, де розташоване відоме підприємство "Бахмутський агросоюз".
Зазначена штабом АТО інформація доведена до Спільного центру контролю та координації, а також до СММ ОБСЄ в Україні.
Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.
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Оккупированное Дебальцево сейчас почти без света. По городу в немалом количестве взламывают квартиры сбежавших, в основном коллаборантов. Местная полиция на сообщения - не реагирует!
Так, знакомая на мкр.Восточном видела, как у соседей камуфляжники без шевронов взломали квартиру и выносят вещи. Позвонила: полиция - на морозе, "ваше обращение принято"... За полчаса так никто и не подъехал. Взломщики спокойно награбили и уехали на джипе без номеров.
Пообщалась со знакомыми: подобное видят и на Коммунистической, и на Ватутина... практически везде грабители: в камуфляже без шевронов!
Не скрою: если это квартиры пособничков - то искренне рад развитию событий: и орколизунов на "нажитое непосильным трудом" подстригут, и, главное - неокончательно заватненные жители, наблюдая этот беспредел - прозревают!
Знаковое событие!
21 (по Киеву) ВСУ накрыли свежепереброшенный артдивизион орков под п.Каютино, между Углегорском и Енакиево. карта!
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