Бойовики планують провокаційні обстріли – розвідка штабу АТО

Російсько-окупаційні війська планують здійснити низку провокаційних обстрілів із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї з метою викликати вогонь у відповідь та звинуватити українську сторону у порушенні режиму тиші.

Таку інформацію отримала розвідка, повідомляє прес-центр штабу АТО.

При цьому обстріли мають здійснюватися не лише по населених пунктах, що знаходяться на підконтрольній Україні території, а й по тим, що тимчасово контролюються бойовиками.

За даними розвідки такі провокації противник планує здійснювати на:

- Маріупольському напрямку: по населених пунктах Саханка, Водяне - силами так званого 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти, який обіцяє влаштувати "святковий феєрверк" з невикористаних боєприпасів;

- Донецькому напрямку: силами так званих 100-ї та 3-ї окремої мотострілецької бригади по населених пунктах Ясинувата, Дебальцеве, а також Новолуганське, де розташоване відоме підприємство "Бахмутський агросоюз".

Зазначена штабом АТО інформація доведена до Спільного центру контролю та координації, а також до СММ ОБСЄ в Україні.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.