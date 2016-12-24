АТО: 50 обстрілів, бойовики били з "Градів" і важкої артилерії

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Субота, 24 грудня 2016, 07:03

Російсько-окупаційні війська з "Градів", важкої артилерії, мінометів і гранатометів продовжили обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському зі 122 міліметрової артилерії, 120-ти та 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем багаторазово вели вогонь по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Новотроїцьке обстріляли з гранатометів, а Широкине – з озброєння БМП.

Поблизу Водяного бойовики атакували позиції сил АТО, однак після відкриття вогню у відповідь відступили.

На Донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії були обстріляні позиції ЗСУ в районі Красного пахаря та Північного. Вогонь 122-міліметрової артилерії, мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського, що на Світлодарській дузі.

З мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка, Новолуганське, Південне, Новоселівка Друга та Верхньоторецьке.

Зі 152-міліметрової артилерії окупанти вкотре обстріляли Миронівку. Тричі бойовики намагалися атакувати позиції сил АТО в районі Світлодарської дуги, та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступати.

На Луганському напрямку під вогонь реактивних систем залпового вогню БМ-21 "ГРАД" потрапило Сизе. Зі 152 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Троїцьке та двічі – Новозванівку. Зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – Троїцьке, Новоолександрівку, Жовте, Лобачеве та Станицю Луганську.

Загалом протягом доби зафіксовано 50 обстрілів, з них 2 – по населенному пункту.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

23 грудня ввечері розвідка штабу АТО повідомила, що російсько-окупаційні війська планують здійснити низку провокаційних обстрілів із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї з метою викликати вогонь у відповідь та звинуватити українську сторону у порушенні режиму тиші.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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Коментарі — 2
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IP: 176.8.143.---Куку24.12.2016 08:55
hawk66677:
Я енакиевский и вонючих кадырок и вечнопьянодебильныхказачков видел лично.Да на блокпостах стоят местные за тарелку супу да долю малую(безработица тотальная а жрать то хочется), но артиллерия, сау, буки полностью рашеский компклект.Да, взять их в плен трудно издалека накрыли градом и уехали.2 дебила фсб по дури выперлись на передовую, а так они далеко сзади посылают умирать палицаев.Раша даёт оружие, раша платит полицаям и по твоему ни причём? А ты хоть знаешь что выстрел града стоит 200 000 долларов????Откуда у шахтёров такие бабки?А моторесурс движка танка 150 часов, знаешь?А после этого его на завод на капремонт в рашу надо отвозить.Это яне тебе пишу, ты вражина всё это знаешь у тебя работа смуту сеять .Я для легковерных.Ребята бей рашистов, спасай Украину
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IP: 104.220.163.---hawk6667724.12.2016 08:01
Количество комментариев говорит о том, данная тема всех достала или, ну или подберите любое другое слово синоним, например "за.......ла". Но народ то как то нужно консолидировать. Образ злобного внешнего врага для этих целей подходит идеально. Итого имеем силы добра "самая боеспособная армия в мире" (ВСУ) и силы зла неизвестно из кого состоящие. За три года конфликта никаких внятных доказательств участия армии РФ в боях на Донбассе нет. Зато истерик по этому поводу не счесть. Хотя, наверно, все таки россияне воюют. Иначе ведь как то нужно оправдать героические победные отступления "самой боеспособной армии мира" под Иловайском, Дебальцево, Донецкий аэропорт и т.д. Зато как гордо и пафосно отступали!
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