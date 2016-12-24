Бойовики поки дотримуються "тиші"

2730 переглядів
0
Субота, 24 грудня 2016, 09:27

Станом на ранок суботи режим припинення вогню, про який було домовлено раніше, дотримується.

Про це повідомив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін Анатолій Петренко.

"Станом на ранок 24 грудня українська сторона СЦКК підтверджує про запровадження всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року", - йдеться на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

Згідно з повідомленням, по всій лінії зіткнення встановлена тиша.

Офіцери української сторони СЦКК продовжують моніторинг та спостереження за дотриманням режиму припинення вогню. Про будь-які зміни в обстановці буде негайно поінформовано СММ ОБСЄ.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

23 грудня ввечері розвідка штабу АТО повідомила, що російсько-окупаційні війська планують здійснити низку провокаційних обстрілів із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї з метою викликати вогонь у відповідь та звинуватити українську сторону у порушенні режиму тиші.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: 50 обстрілів, бойовики били з "Градів" і важкої артилерії 24 грудня 2016, 07:03
Бойовики планують провокаційні обстріли – розвідка штабу АТО 24 грудня 2016, 01:04
У штабі АТО підтвердили загибель військового, який вважався полоненим 23 грудня 2016, 18:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Оригінальність "амбарної книги" ПР підтверджено доказами – НАБУ
Через обстріл бойовиків Авдіївка знову залишилася без води
Польський уряд позбавив фінансування портал української громади prostir.pl
АТО: одного бійця поранено, четверо отримали контузію
Усі новини
Рік незалежного театру

Найгучніші проекти, скандали та особистості

Фото

Обрано найкращі арт-інсталяції 2016 року