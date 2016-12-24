"Тиша" на Донбасі: бойовики здійснили вже 5 обстрілів

З початку дії режиму припинення вогню, з 00.00 суботи, бойовики здійснили 5 провокаційних обстрілів позицій сил АТО на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Вже через 25 хвилин після опівночі бойовики розпочали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях в районі Жовтого, що на Луганському напрямку. З тих же видів озброєння з 6.54 до 7.10, а пізніше з 9.30 до 9.45 – по Мар’їнці. Широкине обстрілювали з 9.54 до 10.10", - йдеться в повідомленні.

Крім того, о 10.25-10.35 бойовики обстрілювали Новотроїцьке зі стрілецької зброї.

Штаб АТО зазначає, що українські військові на провокації не відповідали.

Раніше українська сторона СЦКК повідомила про дотримання режиму припинення вогню.

"Станом на ранок 24 грудня українська сторона СЦКК підтверджує введення всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 р. По всій лінії зіткнення встановлена тиша", - повідомив прес-центр штабу АТО.

Українська правда