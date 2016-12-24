Саакашвілі розповів, скільки людей у його "Русі нових сил"

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Субота, 24 грудня 2016, 13:07

До лав політичного об'єднання "Рух нових сил" вступило 25 тисяч осіб.

Про це повідомив його голова, екс-губернатор Одещини Михаїл Саакашвілі в ефірі телеканалу ZIK, повідомляє прес-служба каналу.

"В нашій партії вже зареєструвались 25 тисяч осіб", – сказав Саакашвілі.

Він також заперечив інформацію про те, що "Рух нових сил" домовився про співпрацю та координацію дій із "Самопоміччю" Андрія Садового.

"Я п’ю чай з усіма, веду перемовини з усіма, окрім представників старої генерації при владі. Нам потрібні нові люди, з якими ми підемо в атаку" – сказав екс-губернатор.

Як відомо, 19 листопада Саакашвілі заявив про створення "Руху нових сил".

7 листопада він голосив, що подає у відставку з посади голови Одеської ОДА.

Українська правда

Теми: Саакашвілі
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Коментарі — 4
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IP: 93.74.65.---Игорь Дученко24.12.2016 15:34
В общем, на оного популиста у нас стало больше. Много и громко говорит, даже громче всех остальных популистов, а на деле ничего не может или даже скорее не хочет делать.
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IP: 37.55.168.---Шлакоблок24.12.2016 14:34
Заблокований сайт Саакащвілі. Я бажав ближче ознайомитись з програмою, з складом осіб, які входять до руху, але інтернет не дозволяє. Порошенко, как великий француз каже, що готовий вмерти, аби протилежна думка прозвучала. Яке лицемірря, фарисейство? Становиться на коліна, коли необхідно номінально відмітити пам"ять жертв голодомору, ходить до церкви (знову ж картинно). Жаль, що він не розуміє, що демократія перш за все допоможе йому в другу чергу його підданим громадянам. Але "легше верблюду пройти в ігольне ушко...". Пам"ятаю, як з Кучмою не бажали сісти поруч голови урядів цивілізованих країн. З Порошенком може стаися теж саме. Прохання: увімкніть інстинкт самозбереження.
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IP: 188.163.98.---Kateryna Ulizko24.12.2016 14:10
Вже не знаєш на кому око зупинить, слова є, а дій немає. Саакашвілі Грузію повів в Європу, хоч і там є ним незадоволені. Всім не вгодиш. Головне поборов корупцію, а наш Президент Порошенко ще збільшив її. Бізнес не закрив, 5 канал працює, Куди дивляться ГПУ; МВС, НАБУ, САП? Бояться татка-роздаве. Як може брехун бути Президентом? Чекаю відповіді.
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IP: 217.118.83.---petrius24.12.2016 14:04
Насчёт "старой генерации" - абсолютно верно. Они ВСЕ замазаны в коррупционных делах и связях. Может они и рады бы выскочить, но каждый понимает, что паутина слишком затянула. Самое лучшее - полное обновление Рады и Порошенко должен уйти после выборов. Они только на словах реформаторы, а на деле саботажники реформ. Порошенки, Тимошенки, Ляшки, не говоря уж об "оппоблоке", в идеале должны кануть в Лету. Только новые могут дать надежду на проведение честных и быстрых реформ.
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