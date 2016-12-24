Саакашвілі розповів, скільки людей у його "Русі нових сил"

До лав політичного об'єднання "Рух нових сил" вступило 25 тисяч осіб.

Про це повідомив його голова, екс-губернатор Одещини Михаїл Саакашвілі в ефірі телеканалу ZIK, повідомляє прес-служба каналу.

"В нашій партії вже зареєструвались 25 тисяч осіб", – сказав Саакашвілі.

Він також заперечив інформацію про те, що "Рух нових сил" домовився про співпрацю та координацію дій із "Самопоміччю" Андрія Садового.

"Я п’ю чай з усіма, веду перемовини з усіма, окрім представників старої генерації при владі. Нам потрібні нові люди, з якими ми підемо в атаку" – сказав екс-губернатор.

Як відомо, 19 листопада Саакашвілі заявив про створення "Руху нових сил".

7 листопада він голосив, що подає у відставку з посади голови Одеської ОДА.

Українська правда