Через обстріл бойовиків Авдіївка знову залишилася без води

В результаті перебиття лінії електропередач знову зупинилася Донецька фільтрувальна станція (ДФС), тому жителі Авдіївки залишилися без води.

Про це повідомив глава міської цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На даний момент у місті спокійно, обстріли почалися вчора о 6 годині ранку і припинилися о 23:43. На даний момент обстрілу немає, але за цей час була перебита лінія електромережі, тому знову зупинилася ДФС і знову в місті немає води. Зараз бригади ДФС готуються вийти, щоб з'ясувати, де перебиті лінії електропередач", - сказав Малихін.

За його словами, якщо і далі буде діяти режим припинення вогню, проводитимуть ремонт і відновлення водопостачання будинків.

Як повідомлялося, 7 грудня в результаті знеструмлення ДФС припинилося водопостачання в Авдіївці, частково в Донецьку і Ясинуватій, а також в ряді селищ Донецької області. 10 грудня ДФС була запущена в експлуатацію.