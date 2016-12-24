Полторак розповів, кого нагородив табельною зброєю

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Субота, 24 грудня 2016, 15:46

Глава Міноборони України Степан Полторак нагородив чотирьох бойових офіцерів підрозділу Сил спеціальних операцій вогнепальною табельною зброєю.

Про це Полторак повідомив 24 грудня.

"Сьогодні нагородив чотирьох бойових офіцерів підрозділу Сил спеціальних операцій вогнепальною табельною зброєю. Хочу подякувати вам за службу, за самовідданість та стійкість, проявлені під час виконання небезпечних завдань в ході антитерористичної операції, вірність військовій присязі, зразкове виконання військового обов’язку та виявлений при цьому високий професіоналізм", - зазначив глава МОУ.

 

Також міністр зазначив, що зустрівся з волонтерами організації "Армія SOS" та нагородив 6 волонтерів відзнакою Міноборони України – медаллю "За сприяння Збройним Силам України".

"Вдячний цим людям за особистий внесок у надання всебічної допомоги особовому складу військових частин і підрозділів ЗС України, активну громадську позицію, за самовіддану працю, правдивість та відверте бажання допомогти українській армії", - додав Полторак.

 
Теми: Полторак зброя
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