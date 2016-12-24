Савченко: народ відчуває, що нинішня влада не менш злочинна за попередню

Нардеп Надія Савченко заявила, що нинішня влада не має державницької позиції та не є менш злочинною, аніж попередня.

Про це Савченко заявила 24 грудня в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Зараз посилюють владу нинішнього президента... Якщо народ відчуває на собі, що нинішня влада не менш злочинна, ніж попередня, чи варто посилювати такого президента? Що б було, якби ми посилювали (екс-президента Віктора) Януковича? Ще б терпіли 2 роки? Що буде, якщо ми будемо терпіти зараз... ", - зазначила вона.

Говорячи про своє можливе виключення зі складу комітету ВР з нацбезпеки та оборони, Савченко заявила, що такої регламентної процедури немає, тому це - протизаконно.

"Якщо мене виключать, ... усі депутати мають рівноцінний доступ до державної таємниці. Незалежно від того, у якому комітеті ти є, можеш у будь-який час прийти на інший комітет і бути присутнім на закритих чи відкритих засіданнях. Тому це (виключення) не позбавляє депутатів доступу до держтаємниці", - додала Савченко.

При цьому вона додала, що пов'язує небажання бачити її членом цього комітету "тому, що я зупиняю корупцію (Сергія) Пашинського, яку він крутить на "Укроборонпромі".

"Звичайно, комітет, який підтримує корупційну позицію голови комітету (Пашинського) хотів би не бачити мене його членом", - додала нардеп.

Як відомо 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким.

Після цього Савченко виключили зі складу фракції "Батьківщина".

Також Верховна Рада скасувала своє рішення про обрання Савченко членом постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ. У комітеті Верховної Ради у закордонних справах зазначили, що прийняття попереднього рішення дозволило сприяти звільненню Савченко з російського полону, водночас на сьогоднішній день обставини змінилися.

Говорячи про виключення з фракції, депутат визнала, що її політичні бачення і партії фракції, в якій вона перебувала, "просто різні". Також вона зазначила, що "не переживає з приводу виключення зі складу делегації в ПАРЄ і буде продовжувати займатися депутатською діяльністю".

Як заявив член комітету ВР з нацоборони і безпеки Юрій Береза, нардепи будуть ініціювати виключення Савченко зі складу цього комітету ВРУ.