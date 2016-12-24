Поліція у Маріуполі запустила систему відеоконтролю за порядком

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Субота, 24 грудня 2016, 17:27

У Маріуполі почала роботу система відеоконтролю за ситуацією у місті.

Як повідомили у Нацполіції, система функціонує на базі Єдиного сервісно-аналітичного центру (UASC), створеного при управлінні поліції Донеччини.

"За допомогою 37 камер, встановлених на вулицях Маріуполя, поліцейські зможуть в режимі реального часу відстежувати переміщення автомобілів, які перебувають у розшуку. Зокрема, йдеться про розшук викрадених авто, а також транспортних засобів, водії яких порушили ПДР або причетні до скоєння злочину", - зазначили у НП.

У перспективі кількість камер буде збільшена до 70.

За даними поліції, система фіксує та обробляє дані щодо оточуючої обстановки, про тип, марку, модель і колір автомобіля, його номерний знак. Також система дозволяє проводити пошук збігів за обличчями тощо.

Як зазначив глава МВС Арсен Аваков, у поліції розраховують, що це призведе до різкого зниження вуличної злочинності та угонів. 

При цьому він заперечив можливі твердження про втрату приватності.

"Усі ці процедури - у рамках чинного законодавства. Ці дані будуть доступні винятково тоді, коли відбуваються правопорушення", - заявив Аваков. 

Теми: Маріуполь поліція
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