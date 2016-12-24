Російські письменники просять Путіна помилувати Сенцова

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Субота, 24 грудня 2016, 17:28

Більше 60 членів Всесвітньої організації письменників (Русский ПЕН-центр) підписалися під листом президенту Росії Володимиру Путіну з проханням помилувати українського режисера Олега Сенцова, засудженого за організацію терактів у Криму.

"Ми просимо Вас, пане президенте, застосувати до Олега Сенцова норму закону, що дозволяє главі держави приймати рішення про помилування засуджених без визнання провини з їх боку, просимо використовувати всі наявні ресурси і механізми для якнайшвидшого звільнення нашого колеги Олега Сенцова", - йдеться на сторінці російського ПЕН-центру в Facebook, пише РИА Новости.

Лист підписав 61 член організації, серед яких - Олександр Архангельський, Вероніка Доліна, Денис Драгунський, Тимур Кібіров, Майя Кучерська, Олександр Кушнер та інші письменники, поети і журналісти.

Звернення до президента з проханням помилувати Сенцова також направили російські письменники - учасники Конгресу інтелігенції.

Як повідомлялося, на прес-конференції в п'ятницю президент РФ Володимир Путін заявив, що вважає Сенцова винним у підготовці теракту.

"Звичайно, ні у кого немає бажання тримати журналістів, якщо вони займаються журналістською діяльністю. Але скажіть, будь ласка, що нам робити, якщо кінорежисер - це доведено в суді - готувався до скоєння терористичних актів? Його відпустити тільки за те, що він режисер? Чим він відрізняється від кадрового співробітника військової розвідки, який планував робити те ж саме?" - сказав він.

"Ми сьогодні відпустимо одних, а завтра прийдуть інші? Треба домовитися, щоб це було припинено. І тоді можна буде подумати і про акти амністії. Я проти цього нічого не маю", - додав Путін.

Як відомо, російська окупаційна влада звинуватила режисера Олега Сенцова, його товариша Олександра Кольченка і ще ряд українців у терористичній діяльності в Криму.

У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років в'язниці, Кольченка - до 10.

Теми: Сенцов Путін
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